Muğla’da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada Halil Efe Yılmaz (2) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Fethiye-Çameli kara yolun Üzümlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne giden Y.Y. idaresindeki otomobil, hatalı sollama sonucu karşıdan gelen E.T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İtfaiye ekipleri, her iki araçta sıkışanları çıkardı. 1'i çocuk 7 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.