  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Sobadan yanan Ceylin çabalara rağmen kurtarılamadı

Sobadan yanan Ceylin çabalara rağmen kurtarılamadı

MURAT YALÇIN

Giriş Tarihi: Gazete

Sobadan yanan Ceylin çabalara rağmen kurtarılamadı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde, kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ceylin Öztürk'ün üst kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Ağır yaralanan küçük kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Ceylin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA