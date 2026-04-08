Muğla’da Çam kese böceği ile mücadele:’Terminatör böcekler sahada

LABORATUVARDA ÜRETİLİYOR, DOĞADA GÖREV YAPIYOR

Mücadele kapsamında Karabörtlen Predatör Böcek Üretim Laboratuvarı'nda yetiştirilen ve halk arasında 'Terminatör böcek' olarak adlandırılan Calosoma sycophanta, zararlı popülasyonunu doğal yollarla azaltmak amacıyla ormanlık alanlara bırakılıyor. Bu predatör böcek türü, çam kese böceğinin larva ve pupalarıyla beslenerek zararlının yayılımını kontrol altına alıyor.

Bugüne kadar laboratuvarda üretilen toplam 6 bin 500 adet böceğin Orman İşletme Müdürlüklerine dağıtıldığını ve özellikle zararlının yoğun olduğu sahalarda doğaya salındığını belirtildi. Laboratuvardaki üretim çalışmalarının ise yıl boyunca planlı şekilde devam ettiği ifade edildi.

ORMANLAR VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT

Nisan aylarında çamlarda başlayan çam kese böceği istilası, yalnızca ağaçlara zarar vermekle kalmıyor, yoğun popülasyonlarda ağaçların gelişimini yavaşlatıyor ve kurumalara neden olabiliyor. Ayrıca böceğin larvalarındaki yakıcı tüyler, insanlarda ve hayvanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle zararlıya karşı yürütülen mücadelenin hem ekosistem hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

KİMYASALA ALTERNATİF: DOĞAL DENGE

Orman Genel Müdürlüğü'nün stratejileri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kimyasal mücadele yerine doğaya zarar vermeyen yöntemler tercih ediliyor. Biyolojik mücadele kapsamında kullanılan Calosoma sycophanta, ekosistemde doğal dengeyi koruyarak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

ÇALIŞMALAR ARTARAK SÜRECEK

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çam kese böceğiyle mücadelenin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmadığını, yıl boyunca izleme, üretim ve sahaya bırakma faaliyetleriyle devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte üretim kapasitesinin artırılması ve daha geniş alanlarda biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Vatandaşların, özellikle ilkbahar aylarında çam kese böceği yoğunluğu görülen alanlarda dikkatli olmaları, dokunmaları halinde kaşıntıya neden olabileceği belirtildi.