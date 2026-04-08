Muğla’da hayvana zulüm cezasız kalmadı

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, eşeği aracın arkasına bağlayıp sürükleyen iki kişi hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin açıklama yapan Akbıyık, "Olay şüphelilerinin Recep Kokur (60) ve Teslime Söker Ayyıldız (33) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalanarak Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslara HKK Madde 28/1-j gereğince 26.064 TL idari para cezası uygulanmıştır. Eşek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuş olup Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye ekiplerine teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.