Muğla’da kuzugöbeği peşinde kayboldu

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde mantar toplamak için gittiği bölgede kaybolan yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından bulundu. 80 yaşındaki Mustafa Göreli, kuzugöbeği mantarı toplamak için çıktığı arazide kayboldu. Sisli ve yağışlı havanın etkili olduğu bölgede havanın da kararmasıyla yönünü kaybeden yaşlı adam, telefonla eşini arayarak yardım istedi. Arama çalışmaları sonucunda Mustafa Göreli bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.