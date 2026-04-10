Muğla'da emanet krizi! Evinin anahtarını verdi, hayatının şokunu yaşadı Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir kadın evinin anahtarını komşusuna ve iki iş arkadaşına emanet etti. Altın bileziklerinin yerinde bulamayan kadın komşusu ve iki iş arkadaşı hakkında şikayette bulundu.









İlçede yaşayan Gülay Tekeli, evde olmadığı zamanlarda kullanmaları için anahtarını teslim ettiği komşusu ve iki iş arkadaşına yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerini söyledi.





Bir süre sonra sağlık giderleri için birikimi olan iki bileziği satmak üzere kuyumcuya giden Tekeli, takıların sahte olduğunu öğrendi.



Bunun üzerine Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tekeli, evine girmelerine izin verdiği komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.