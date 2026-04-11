  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla CHP’li Muğla Büyükşehir Meclis Üyesi’ne dayak

OSMAN AKÇA

Gazete

MUĞLA'DA Bodrum Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, İstanbul'da gittiği bir restoranda garsonla tartıştı. Olayın büyümesi üzerine restoran sahibi de masaya geldi. Tartışma daha da alevlenince Ataman, 'Ben belediye başkan yardımcısıyım seni rahatsız mı ettik' diyerek restoran sahibi ve garsona çıkışınca ortalık karıştı ve darbedilerek mekandan dışarı atıldı. Ataman'ın tekme yumruk darbedildiği anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı. Olayda Ataman'ın karşısında oturan kişinin, CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup daha sonra sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilen Ali Gökmen olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA