Muğla’da mobbinge uğrayan personel işe dönüş davasını kazandı

CHP'LI Dalaman Belediyesi'nde uzun yıllar basın biriminde görev yaparken çeşitli bahanelerle hakkında 10'a yakın tutanak tutulan İletişim Fakültesi Mezunu Tayfun Okur, mobbing uygulanarak istifaya zorlandı. Bir süre sonra Okur'a basın biriminden el çektirilerek belediyeye ait parklarda çay sattırıldı. Bununla da yetinmeyen CHP'li Sezer Durmuş yönetimindeki belediye, disiplin kurulu kararıyla Okur'un işine son verdi. Hakkını yargı yoluyla arayan Okur, 'işe dönüş' davası açtı. Haklılığını mahkemede kanıtlayan Okur davayı kazandığını "İyiler her zaman kazanır" diyerek sosyal medyadan paylaştı. İşe geri dönüş için verilen mahkeme kararını avukatları aracılığıyla Dalaman Belediye Başkanlığı'na ileten Okur, "Bugün adalet yerini buldu ve gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte haklılığım resmen kabul edildi" dedi.