Barış Manço’nun sahne arkadaşı evinde ölü bulundu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde müzisyen Hüseyin Cebeci (59), evinde av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Bir dönem merhum şarkıcı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Cebeci'nin kanser hastası olduğu belirtildi. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Müskebi Mahallesi Müskebi Caddesi meydana geldi. Hüseyin Cebeci'ye ulaşamayan arkadaşı O.T., onun yalnız yaşadığı evine gitti. Hüseyin Cebeci'yi evin üst katında kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde bulan O.T. durumu polise bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş olan Cebeci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bir dönem merhum sanatçı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Cebeci'nin kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Cebeci'nin canına kıymış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.