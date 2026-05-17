Bodrum Limanı’na iki dev kruvaziyer demir attı! 1860 turist ilçeye geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. “Marella Discovery” ve “Emerald Azzurra” adlı iki lüks kruvaziyer, toplam 1860 yolcu ve yüzlerce personelle Bodrum Limanı’na demir attı. Çoğunluğu İngiliz ve ABD’li turistlerden oluşan yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezmek için limandan ayrıldı. Turizm sezonuna hareketlilik katan dev gemilerin akşam saatlerinde yeni rotalarına doğru yola çıkacağı öğrenildi.

AA

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1783 yolcu ile 733 personel bulunuyor.



Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahama bayraklı 110 metrelik Emerald Azzurra kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 77 yolcu ile 75 personel yer alıyor.

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Akşam ilçeden demir alacak "Marella Discovery"in bir sonraki durağının Heraklion, Emerald Azzurra'nın ise Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.

