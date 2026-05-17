Bodrum Limanı’na iki dev kruvaziyer demir attı! 1860 turist ilçeye geldi

Muğla 'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" ve "Emerald Azzurra" adlı iki kruvaziyer 1860 yolcu getirdi.





Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahama bayraklı 110 metrelik Emerald Azzurra kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 77 yolcu ile 75 personel yer alıyor.



Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.