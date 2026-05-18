Haberler Muğla CHP’li Muğla Belediyesi’nde veri skandalı: 300 bin kişinin bilgisi riskte CHP’li Muğla Belediyesi’nde veri skandalı: 300 bin kişinin bilgisi riskte Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, kara paraya finansal altyapı sağladığı öne sürülen elektronik ödeme şirketleri arasında adı geçen Sipay'ın uzun süre CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de büyük ölçekli iş birliği yaptığı ortaya çıktı. SABAH









Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında dikkat çekici bir 'Muğla' detayı gün yüzüne çıktı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin; sosyal yardımlar, banka ödemeleri ve ulaşım harcamaları gibi birçok kalemi tek kartta birleştiren MuğlaKart uygulamasının ödeme altyapısını uzun süre Sipay'e emanet ettiği öğrenildi.





Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, bu kapsamda belediyeden şirkete yüklü ödemelerin yapıldığı bildirildi. Halihazırda MuğlaKart'ın şehirde 300 bine yakın kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.



GEÇEN AY YOLLARI AYIRMIŞLAR

Vatandaşların kartı temin ederken, kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar birçok kişisel veriyi şirketle paylaştığı belirtildi. Geçen sene ekim ayında TCMB tarafından geçici olarak faaliyet izni durdurulan Sipay, sonrasındaki hukuki süreç ile beraber lisansını yeniden elde etmişti.

Bu gelişmelerin ışığında büyük tepki çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen ay Sipay ile yollarını ayırarak, ödeme altyapısı konusunda Vakıfbank ile anlaştığı aktarıldı. Yüz binlerce vatandaşın kişisel verilerinin, bu süreçte 3'üncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmış olmasından endişe ediliyor.