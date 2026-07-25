Muğla Menteşe’de orman yangını

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırları içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre ilk olarak ziraat alanında başlayan alevler, kuzeyden güneye doğru etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangının, önce Sakar Tepesi'ne ardından Gökova Körfezi ile Akyaka istikametine ilerleme riski üzerine ekipler alarma geçti. Yenice Mahallesi'nin Gökova Körfezi'nin yaklaşık 3-4 kilometre kuzeyinde bulunması nedeniyle yangının kritik bir noktada çıktığı belirlenirken, bölgeye havadan ve karadan geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi.

Yangına 10 helikopter ve 4 uçakla havadan, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevlerin Sakar Geçidi üzerinden Gökova ve Akyaka bölgesine ulaşmasının önüne geçildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre yangında yarısı orman yarısı ziraat alanı olmak üzere toplamda yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.