Taşınan zeytinler yeniden hayat buldu

YENİKÖY Kemerköy Enerji tarafından Maden Kanunu'nun Geçici 45. maddesi kapsamında Milas'taki maden sahalarında bilimsel yöntemlerle yeni yerlerine taşınan zeytin ağaçlarında önemli bir gelişme yaşandı. Taşımanın üzerinden henüz bir yıl geçmeden yapraklı olarak taşınan ağaçlar yeniden çiçek açarak meyve vermeye başladı. Taşıma süreci boyunca uzman heyetin belirlediği bilimsel yöntemler uygulanırken, ağaçların yeni ortamlarına uyum sağlaması için gençleştirme budaması, kök koruma çalışmaları ve kontrollü bakım programı hayata geçirildi. Taşıma son sonrasında, Milas Ziraat Odası ve yerel çiftçilerin katılımıyla yapılan düzenli sulama, bitki besleme ve gelişim kontrolü çalışmaları sonucunda ağaçların sağlıklı gelişim gösterdiği gözlemlendi. Uzman heyetin başında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, "Taşıma öncesinde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarında yüzde 100 başarı elde etmiştik. Bugün aynı yaklaşımın sonucu olarak, yeni yerlerine yapraklı olarak taşıdığımız zeytin ağaçlarının yeniden meyve verdiğini görüyoruz. Bu bilimin ışığında yürütülen çalışmaların bir başarı hikayesidir" dedi.