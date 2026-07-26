Milaslı çocukların çağrısına vali kayıtsız kalmadı

TÜGVA Milas İlçe Temsilciliği'nin sosyal medyada paylaştığı videoda Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a seslenen çocukların çağrısı karşılık buldu. Vali Akbıyık'ın videoya yaptığı sıcak yorumun ardından çocuklara söz verilen ikram gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Milas İlçe Temsilciliği tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan renkli video, kısa sürede geniş ilgi gördü. Videoda bir araya gelen çocuklar, Vali İdris Akbıyık'a seslenerek, "Muğla Valimiz İdris Akbıyık bu videoya yorum yaparsa Milas İlçe Temsilcimiz bize ikramda bulunacak." çağrısında bulundu.

'BU NE GÜZEL COŞKU'

Çocukların samimi isteğini karşılıksız bırakmayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, videonun altına yaptığı yorumla hem çocukları sevindirdi hem de sosyal medyada beğeni topladı. Vali Akbıyık paylaşımında, "Maşallah, bu ne güzel bir coşku! Çağrınızı aldım çocuklar, ikramlar şimdiden afiyet olsun. En kısa zamanda bir araya gelip bu enerjinizi yakından paylaşmak dileğiyle... Sizleri sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı. Vali Akbıyık'ın yorumunun ardından TÜGVA Milas İlçe Temsilciliği de verdiği sözü yerine getirerek çocuklara ikramda bulundu.