Muğla'da şüpheli kayıp: 19 yaşındaki Muhammet'ten günlerdir haber alınamıyor

Muğla 'da bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi.

Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Kendisinin zor durumda olduğunu düşünüyorum, yoksa asla dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'te gittiğini ve oğlumun orada kaldığını yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık.