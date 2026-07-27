Bodrum yine dolup taştı! Nüfus 800 bine dayandı

Doluluk oranlarında ciddi bir kayıp yaşanmadığını ifade eden Dengiz, otellerde dolulukların yüksek seviyelerde devam ettiğini, geçen yıla göre en önemli değişimin turistlerin konaklama sürelerinin kısalması olduğunu söyledi. Uçuşların büyük bölümünün dolu gerçekleştiğini ve talep doğrultusunda ek seferlerin düzenlendiğini belirten Dengiz, aktarmalı uçuşlarla gelen yabancı turistlerin de Bodrum'un ziyaretçi sayısına önemli katkı sağladığını kaydetti.





Kruvaziyer turizminde de hareketliliğin sürdüğünü belirten Dengiz, ilk 6 ayda Bodrum limanlarından 120 bin 476 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını, Temmuz ayı verilerinin henüz bu rakamlara dahil olmadığını söyledi. Temmuz sonunda kruvaziyer yolcu sayısının 180 bin seviyelerine ulaşmasını beklediklerini ifade eden Dengiz, sezonun kalan bölümüne ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.



Bodrum'un yalnızca yabancı pazarda değil, iç turizmde de yoğun talep gördüğünü vurgulayan Dengiz, "Önümüzde en az üç, hatta dört aylık önemli bir süreç var. Bodrum hiçbir zaman boş olmadı, bundan sonra da boş olmayacak. Daha çok çalışacağız, hizmet kalitemizi artıracağız ve sezonu güçlü rakamlarla tamamlayacağız" diye konuştu.