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Haberler Muğla FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Ekipler FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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