Kanser hastası çiftin yıkım isyanı

Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan ve her ikisi de kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Fikriye ve Sedat Özkan çifti, kaçak olduğu gerekçesiyle evleri hakkında verilen yıkım kararı nedeniyle zor günler geçiriyor. Yıkımın yalnızca barınma haklarını değil, hayata tutunma umutlarını da elinden alacağını belirten çift, yetkililere seslenerek adalet ve yardım talebinde bulundu.
'EVİMİZ YİNE DE YIKILACAK'
Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'dan Orhaniye'ye yerleşen Özkan çifti, bölgenin temiz havası ve doğal yaşamı sayesinde hastalıklarıyla mücadelede önemli mesafe kaydettiklerini belirtti. Fikriye Özkan, "Ben meme ve lenf kanseriyle mücadele ediyorum. Eşimin ise beyninde tümör var. İlk defa Marmaris'te iyileşmeye başlamıştık. Şu an İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavimiz devam ediyor.
Yıkım kararı 1 ay ertelendi ancak bu kesin çözüm değil, 1 ay sonra evimiz yine yıkılacak. Biz yalnızca iki göz evimizi korumaya çalışıyoruz" dedi. Orhaniye'de çok sayıda lüks villa ve büyük yapı bulunmasına rağmen yıkım kararlarının dar gelirli ailelere uygulandığını öne süren Sedat Özkan, adaletsizlik yapıldığını iddia etti. Özkan, varlıklı kesimlere ait bazı yapıların korunduğunu savundu.