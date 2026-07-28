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Haberler Muğla Dev kruvaziyer "MSC Divina" Marmaris'te! Binlerce yolcu getirdi

Dev kruvaziyer 'MSC Divina' Marmaris'te! Binlerce yolcu getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı 'MSC Divina' adlı kruvaziyerle 4 bin 249 turist geldi. 'MSC Divina'nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

AA

Giriş Tarihi:

Dev kruvaziyer MSC Divina Marmaris’te! Binlerce yolcu getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 249 yolcu ve 1278 personelin bulunduğu belirtildi.

Dev kruvaziyer MSC Divina Marmaris’te! Binlerce yolcu getirdi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

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