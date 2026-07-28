Muğla’da kaybolan gençten 6 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki otel çalışanı Muhammet Sabahattin Uçar'dan 6 gündür haber alınamıyor. Bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Uçar'ın, kaybolduğu gün annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde Akyaka dışında olduğunu söylediği, iş yerine ise bir arkadaşından vardiyasını devralmasını istediği öğrenildi. Akşam saatlerinde görevinin başında olması gerekirken işe gitmeyen gençten haber alınamadı.

KİMLİĞİ ODASINDA KALDI

Anne Ayşe Uçar'ın iddiasına göre, oğlunun kaybolduğu gece bir arkadaşıyla Marmaris'e gittiği, arkadaşının kısa süre sonra Akyaka'ya tek başına döndüğü belirlendi. Araç sahibinin "Sabahattin nerede?" sorusuna arkadaşının "Boşver Sabahattin'i" yanıtını vermesi, ailede şüphelerin artmasına neden oldu. Oğlunun kaldığı otel odasında yapılan kontrolde cüzdanını yanına aldığı ancak kimlik ve ehliyetini odasında bıraktığının görüldüğünü söyleyen anne Ayşe Uçar, "Hayatından ciddi şekilde endişe ediyorum. Oğlumdan bir an önce iyi bir haber almak istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi. Jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için bölgede geniş çaplı arama ve soruşturmasını sürdürüyor.