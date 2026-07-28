Muğla'da vahşetin küllerinden dayanışma doğdu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Camiavlu Mahallesi'nde eski koca Ali Ç. tarafından camı kırılarak benzin dökülen ev kısa sürede alevlere teslim oldu. O sırada içeride bulunan anne M.S. ile iki kızı, banyoya sığınarak faciadan son anda kurtuldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HERKES SEFERBER OLDU
Yangının ardından mahallede örnek bir dayanışma başladı. Camiavlu Mahallesi Muhtarı Melikşah Nor'un öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla evin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için herkes elini taşın altına koydu. Mahallede oluşan dayanışmayı anlatan Muhtar Nor, "Her pencereyi bir komşu üstlendi. Bu ev küllerinden yeniden doğacak. Kimisi kapıyı, kimisi camı, kimisi de ihtiyaç duyulan eşyaları karşılıyor. Marmaris olarak bu aileyi yalnız bırakmayacağız" dedi.
DİRİ DİRİ YAKMAYA ÇALIŞTI
Yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatan anne M.S., yıllardır aile içi şiddete maruz kaldığını belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Allah herkesten razı olsun. Tek isteğim kızlarımın yanında olmak ve bu süreci atlatabilmek. Yaklaşık 20 yıldır şiddet gördüm. Sürekli çocuklarımla tehdit ediliyordum. Depremde enkaz altında kaldık, böbreklerim zarar gördü.
Daha sonra Marmaris'e gelip yeni bir hayat kurmaya çalıştık. Ama eski eşim bu kez bizi diri diri yakmaya kalktı. O evden nasıl sağ çıktığımızı hâlâ anlayamıyorum." Yaşadıkları ağır travmaya rağmen kendilerine uzanan yardım eliyle yeniden hayata tutunduklarını ifade eden M.S., mahalle sakinlerine, esnafa, kurumlara ve destek veren herkese teşekkür etti.
KURUMLAR DA DESTEK ÇIKTI
Dayanışma hareketine kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi evin boya ve tadilat çalışmalarını üstlenirken, Marmaris Belediyesi hem maddi yardım sağladı hem de onarım sürecine katkıda bulundu. Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Hataylılar Derneği, Marmaris Doğa Gönüllüleri ve çok sayıda otel işletmecisi de aileye destek verenler arasında yer aldı. Muhtar Nor, yapılan nakdi yardımların herhangi bir aracı kullanılmadan doğrudan mağdur aileye ulaştırıldığını, yardım etmek isteyen vatandaşların ise ihtiyaçlara göre yönlendirildiğini söyledi.