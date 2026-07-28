Muğla'da vahşetin küllerinden dayanışma doğdu

Daha sonra Marmaris'e gelip yeni bir hayat kurmaya çalıştık. Ama eski eşim bu kez bizi diri diri yakmaya kalktı. O evden nasıl sağ çıktığımızı hâlâ anlayamıyorum." Yaşadıkları ağır travmaya rağmen kendilerine uzanan yardım eliyle yeniden hayata tutunduklarını ifade eden M.S., mahalle sakinlerine, esnafa, kurumlara ve destek veren herkese teşekkür etti.





KURUMLAR DA DESTEK ÇIKTI

Dayanışma hareketine kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi evin boya ve tadilat çalışmalarını üstlenirken, Marmaris Belediyesi hem maddi yardım sağladı hem de onarım sürecine katkıda bulundu. Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Hataylılar Derneği, Marmaris Doğa Gönüllüleri ve çok sayıda otel işletmecisi de aileye destek verenler arasında yer aldı. Muhtar Nor, yapılan nakdi yardımların herhangi bir aracı kullanılmadan doğrudan mağdur aileye ulaştırıldığını, yardım etmek isteyen vatandaşların ise ihtiyaçlara göre yönlendirildiğini söyledi.