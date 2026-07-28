Zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.A, R.K. ve M.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 900 gram uyuşturucu madde, 50 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan pres makinesi ve çok sayıda boş paket ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A, R.K. ve M.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.