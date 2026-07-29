Marmaris’te kritik noktalara ilk müdahale için su bidonu

Marmaris
Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki kritik noktalara, yol kenarlarına içi su dolu bidonlar yerleştirdi. Üzerlerinde "112 OGM" ibaresi bulunan bidonların, özellikle yol kenarında başlayabilecek küçük çaplı yangınlara ilk müdahalede kullanılmasının amaçlandığı belirtildi. Yangınlara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten ekipler , küçük bir kıvılcımın kısa sürede büyük bir orman yangınına dönüşebileceğine dikkat çekerek, ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yapılacak hızlı ihbarların yangının büyümeden kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığı ifade edildi.