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Haberler Muğla MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 TEMMUZ | ADM ELEKTRİK DUYURDU: MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 TEMMUZ | ADM ELEKTRİK DUYURDU: MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika: ADM Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. Muğla'nın 5 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Temmuz Muğla elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika: ADM Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. Muğla'nın 5 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 30 Temmuz Muğla elektrik kesintisi planı...

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

ORTACA / MUĞLA Çalışma ID : 3572411

Dalaklı

09:00 - 15:00

MENTEŞE / MUĞLA Çalışma ID : 3570456

Düğerek

10:00 - 16:00

Algı

10:00 - 14:30

Kötekli

09:00 - 13:00

BODRUM / MUĞLA Çalışma ID : 3570753

Çiftlik

09:00 - 15:00

FETHİYE / MUĞLA Çalışma ID : 3573069

Çiftlik

10:00 - 16:30

İnlice

10:00 - 16:00

YATAĞAN / MUĞLA Çalışma ID : 3570640

Deştin

09:00 - 15:00

Şahinler

09:30 - 15:30

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