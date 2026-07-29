MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 TEMMUZ | ADM ELEKTRİK DUYURDU: MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika: ADM Elektrik, ilçe ilçe duyurdu. Muğla'nın 5 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 30 Temmuz Muğla elektrik kesintisi planı...
MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
ORTACA / MUĞLA Çalışma ID : 3572411
Dalaklı
09:00 - 15:00
MENTEŞE / MUĞLA Çalışma ID : 3570456
Düğerek
10:00 - 16:00
Algı
10:00 - 14:30
Kötekli
09:00 - 13:00
BODRUM / MUĞLA Çalışma ID : 3570753
Çiftlik
09:00 - 15:00
FETHİYE / MUĞLA Çalışma ID : 3573069
Çiftlik
10:00 - 16:30
İnlice
10:00 - 16:00
YATAĞAN / MUĞLA Çalışma ID : 3570640
Deştin
09:00 - 15:00
Şahinler
09:30 - 15:30