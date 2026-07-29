Haberler Muğla Muğla'da aşırı sıcak alarmı: Kamu çalışanlarına idari izin mi geliyor? Muğla'da aşırı sıcak alarmı: Kamu çalışanlarına idari izin mi geliyor? Muğla'da etkisini artıran aşırı sıcaklara karşı yeni tedbirler devreye alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kronik hastalığı bulunanlar, hamileler, engelliler ve açık alanda görev yapan kamu çalışanlarının çalışma koşullarının yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Valilik tarafından gerekli görülmesi halinde risk grubundaki kamu personeli için idari izin uygulanabilecek. İHA









Muğla İl Umum Hıfzıssıhha Meclisi kararında, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli yaşandığına dikkat çekilerek; kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş ve üzerindekiler, beş yaş altı çocuklar, hamileler, emziren anneler, açık alanda çalışanlar ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığı vurgulandı.





KURUMLAR SERİNLEME ALANLARI OLUŞTURACAK



Karar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda risk gruplarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri artırılacak. Vatandaşların ihtiyaç halinde kullanabileceği serinleme alanları oluşturulacak, sosyal destek hizmetleri güçlendirilecek.



RİSK GRUBUNDAKİ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN İZİN GÜNDEMDE

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Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Muğla'da aşırı sıcakların etkili olduğu gün ve saatlerde öncelikle kronik hastalığı bulunanlar, açık alanda çalışanlar, engelliler ve hamile kamu çalışanlarının çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesi Valilik tarafından değerlendirilecek. Sıcaklıkların hayatın genelini olumsuz etkilemesi durumunda ise diğer kamu görevlileri için de gerekli görülmesi halinde idari tedbirler alınabilecek ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda çalışanlar izinli sayılabilecek.