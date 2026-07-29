Son dakika: Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürürken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır" denildi.