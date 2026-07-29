Son dakika: Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Açıklamada, "Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır" denildi.