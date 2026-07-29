Üniversite öncesi sahte ilan alarmı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde, kiralık olmayan ve içerisinde kiracısı bulunan bir daireyi internetten kiralık gibi gösteren dolandırıcılar ifşa oldu. Üniversite kayıt dönemi öncesi artan kapora tuzaklarına karşı Barış Kalaç, "Görmediğiniz eve ön ödeme yapmayın" dedi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yaklaşan üniversite kayıt dönemi öncesinde internet üzerinden yayımlanan sahte bir kiralık daire ilanı yetkilileri harekete geçirdi. Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde yer alan ve internet platformlarında kiralık olarak gösterilen bir dairenin, sahte kişiler tarafından ilana koyulduğu ve işaretlenen konumun gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

YERİNDE GÖRMEDEN İNANMAYIN

Söz konusu taşınmazın daha önce satışını gerçekleştiren emlak ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılan olayda, dairenin kiralık olmadığı belirlendi. Mevcut mülk sahibi ve dairede ikamet eden kiracı ile yapılan görüşmeler sonucunda, ilanın tamamen sahte olduğu kesinleşti. Yaşanan durum üzerine yetkili kurumlar ve ilgili ilan platformu nezdinde gerekli resmi müracaatlar yapıldı. Kalaç, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların şu hususlara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu; "Taşınmazı yerinde görmeden inanmayın; Ev fiziki olarak gezilip görülmeden hiçbir işlem yapılmamalı. Belgeleri kontrol edin; Mülk sahibi veya yetkili emlak işletmesi doğrulanmalı; tapu ve yetki belgesi kontrol edilmeli. Kapora göndermeyin; Doğrulama ve resmi süreçler tamamlanmadan kesinlikle kapora veya ön ödeme yapılmamalı."