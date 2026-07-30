Bodrum’da bitkisel atık yağlar için yeni uygulama

Bodrum
'da evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması amacıyla belediye hizmet noktalarına bitkisel atık yağ toplama bidonları yerleştirildi. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da hayata geçirilen uygulamayla, vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları kendilerine en yakın belediye hizmet binasındaki toplama bidonlarına bırakabilecek. Toplanan atık yağlar, yetkili firma tarafından belirli aralıklarla alınarak lisanslı geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilecek. Belediye yetkilileri, bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesinin kanalizasyon sistemlerinde tıkanıklıklara, altyapı arızalarına ve çevre kirliliğine neden olduğuna dikkat çekti. Araştırmalara göre yalnızca 1 litre bitkisel atık yağın yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletebildiği belirtilirken, bu atıkların kaynağında ayrı biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılmasının doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Uygulamayla hem altyapı sistemlerinin korunması hem de su kaynakları ve doğal yaşamın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.