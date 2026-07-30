SON DAKİKA... Bakan Yumaklı duyurdu: Muğla Seydikemer yangını tamamen kontrol altında





Muğla/Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın/Çine ve Balıkesir/Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil Vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız."

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