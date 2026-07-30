SON DAKİKA... Bakan Yumaklı duyurdu: Muğla Seydikemer yangını tamamen kontrol altında

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Orman yangınlarına karşı mücadelenin sürdüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda, Muğla/Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır.
Muğla/Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın/Çine ve Balıkesir/Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil Vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız."