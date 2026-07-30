Son dakika: Muğla'daki orman yangınında 2. gün | İşte bölgedeki son durum

'121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ' Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi. DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KURTARILDI Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi. Yangına müdahale sürüyor.

'600'ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK' Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'de yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Bugün saat 07.45 civarlarında Seydikemer ilçemizde Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı bir alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sirayet etti. Hızlı bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüz ekipleri ve ilgili tüm kurum kuruluşları bölgeye seferber ettik. Tabii çok yüksek bir rüzgar var. Yine hava sıcaklıkları çok fazla, nem de yüzde 20'nin altında ve dolayısıyla çok hızlı yayıldı. İlk etapta, Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Başta Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları olmak üzere belediyelerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm araçlarını bölgeye sevk ettik. Sabah saatlerinden havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. 5 uçak ve 18 helikopter olmak üzere 23 hava unsuru, toplam 272 kara unsuru, 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bununla birlikte 109 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 38 su tankeri, 31 iş makinesi, 79 araç, 8 TOMA, 8 ambulans, UMKE araçlarımız olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde, 300 kadar hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımızı da geçici olarak tahliye ettik. Yangın bölgesi, Seydikemer ilçemize çok yakın. Dolayısıyla da devlet hastanemizi geçici olarak tahliye ettik. Burada bulunan 45 hastamızı Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettik. Söndürme faaliyetlerini engellememesi için Seydikemer-Antalya kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattık" dedi.