Son dakika: Muğla'daki orman yangınında 2. gün | İşte bölgedeki son durum

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını kontrol altına almak için 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor. Yangın nedeniyle Seydikemer-Korkuteli kara yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
'43 HANE İLE 65 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ'
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürürken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır" denildi.
'121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ'
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.
DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KURTARILDI
Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi. Yangına müdahale sürüyor.
'600'ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'de yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Bugün saat 07.45 civarlarında Seydikemer ilçemizde Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı bir alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sirayet etti. Hızlı bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüz ekipleri ve ilgili tüm kurum kuruluşları bölgeye seferber ettik. Tabii çok yüksek bir rüzgar var. Yine hava sıcaklıkları çok fazla, nem de yüzde 20'nin altında ve dolayısıyla çok hızlı yayıldı. İlk etapta, Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Başta Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları olmak üzere belediyelerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm araçlarını bölgeye sevk ettik. Sabah saatlerinden havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. 5 uçak ve 18 helikopter olmak üzere 23 hava unsuru, toplam 272 kara unsuru, 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bununla birlikte 109 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 38 su tankeri, 31 iş makinesi, 79 araç, 8 TOMA, 8 ambulans, UMKE araçlarımız olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde, 300 kadar hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımızı da geçici olarak tahliye ettik. Yangın bölgesi, Seydikemer ilçemize çok yakın. Dolayısıyla da devlet hastanemizi geçici olarak tahliye ettik. Burada bulunan 45 hastamızı Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettik. Söndürme faaliyetlerini engellememesi için Seydikemer-Antalya kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattık" dedi.
'3'Ü HAREBE 4 EV YANDI'
Vali Akbıyık, "Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Ancak maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var; hayvanlar, börtü böcek. Üzgünüz. 3'ü harebe 4 ev yandı. Buradan tüm Seydikemer halkımıza, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Tüm Muğla'mız seferber. Seydikemer bölge vatandaşlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz, herkes konuyla ilgili cansiperane Yeşil Vatan'ı korumak için çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Yine İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızla da sürekli görüşerek bölgedeki tüm imkanları seferber ederek alevleri kontrol altına almak istiyoruz. Maalesef Muğla'da bugün 5 orman yangını meydana geldi. 4'ü kontrol altına alındı. Burada tabii birçok bölgede birden patladı. Bazı yerlerde, 2 yerde enerjisi bir miktar düştü ama diğer yerlerde de gördüğünüz gibi havadan, karadan mücadelemiz devam ediyor. Henüz net olarak söyleyebileceğimiz bir neden yok ama jandarmamız, emniyetimiz konuyu titizlikle takip ediyor, araştırıyor" diye konuştu.
EKİPLERİN TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürerken, koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.
ÇATAK MAHALLESİ'NDE EV YANDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladığı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında Çatak Mahallesi'nde bulunan bir evin akşam saatlerinde alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ev sahipleri ile çevredeki vatandaşlar, alevlerin ahıra ulaşması üzerine içeride bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Hayvanlar güvenli alana tahliye edilirken, park halindeki bir traktör ile kasasında bulunan saman balyaların yandığı belirtildi.
VALİLİK: 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkânlarıyla müdahale edildiği; yangın nedeniyle 45 kişinin hastanelere sevk edildiği, 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldığı, 703 kişi ve yaklaşık 100 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların üst düzey koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 25 hava aracı, 410 kara unsuru ve 1141 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, ekiplerin 'Yeşil Vatan'ın korunması için fedakârca mücadele ettiği vurgulandı. Yangın nedeniyle 6 mahallede, bazıları kullanılmayan harabe yapılar olmak üzere toplam 55 yapının zarar gördüğünün aktarıldığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülene kadar çalışmalarını aynı kararlılık ve titizlikle sürdüreceği kaydedildi.
FETHİYE'DE ORMAN YANGINI
Saat 02.00 sıralarında Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormandan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor.