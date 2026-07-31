Haberler Muğla Bodrum'a milyarder akını! 2 ayda 4 bin jet geldi Bodrum'a milyarder akını! 2 ayda 4 bin jet geldi Ege'nin turizm gözbebeği Bodrum, dünyaca ünlü milyarderlerin ve iş insanlarının akınına uğruyor. İki aylık sürede 4 bin 200 özel uçağın teker koyduğu Milas-Bodrum Havalimanı'nda sezon sonuna kadar 10 bin jet rakamına ulaşılması bekleniyor. SABAH









Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, bu yaz da dünyaca ünlü milyarderlerin en uğrak adresi oldu.

Bodrum'a haziran ve temmuz ayında sayılı işadamlarından uluslararası yatırımcılara, kraliyet ailelerinden ünlü yıldızlara kadar dünyanın dört bir yanından VIP konuklar geliyor. Havalimanı her gün adeta özel jet üssüne çevriliyor.