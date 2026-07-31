  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bodrum'a milyarder akını! 2 ayda 4 bin jet geldi

Bodrum'a milyarder akını! 2 ayda 4 bin jet geldi

Ege'nin turizm gözbebeği Bodrum, dünyaca ünlü milyarderlerin ve iş insanlarının akınına uğruyor. İki aylık sürede 4 bin 200 özel uçağın teker koyduğu Milas-Bodrum Havalimanı'nda sezon sonuna kadar 10 bin jet rakamına ulaşılması bekleniyor.

SABAH

Giriş Tarihi:

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, bu yaz da dünyaca ünlü milyarderlerin en uğrak adresi oldu.

Bodrum'a haziran ve temmuz ayında sayılı işadamlarından uluslararası yatırımcılara, kraliyet ailelerinden ünlü yıldızlara kadar dünyanın dört bir yanından VIP konuklar geliyor. Havalimanı her gün adeta özel jet üssüne çevriliyor.

RAKAMIN 10 BİNİ BULMASI BEKLENİYOR
Milas-Bodrum Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iki aydır 4 bin 200 civarında özel jet iniş yaptı.

Bodrum'u en çok tercih edenler arasında Rus oligarklar yer alırken, onları Fransa, Yunanistan, İngiltere, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen milyarderler takip etti.

Yaz sonuna kadar toplam 10 bin jetin gelmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA