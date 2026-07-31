Bodrum'a milyarder akını! 2 ayda 4 bin jet geldi

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, bu yaz da dünyaca ünlü milyarderlerin en uğrak adresi oldu.
Bodrum'a haziran ve temmuz ayında sayılı işadamlarından uluslararası yatırımcılara, kraliyet ailelerinden ünlü yıldızlara kadar dünyanın dört bir yanından VIP konuklar geliyor. Havalimanı her gün adeta özel jet üssüne çevriliyor.
RAKAMIN 10 BİNİ BULMASI BEKLENİYOR
Milas-Bodrum Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iki aydır 4 bin 200 civarında özel jet iniş yaptı.
Bodrum'u en çok tercih edenler arasında Rus oligarklar yer alırken, onları Fransa, Yunanistan, İngiltere, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen milyarderler takip etti.
Yaz sonuna kadar toplam 10 bin jetin gelmesi bekleniyor.