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Muğla Fethiye'de yangın yeniden başladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan bölgede alevler yeniden yükseldi. Yangın bölgesinde havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Muğla Fethiye’de yangın yeniden başladı!

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca karadan yürütülen yoğun çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına katıldı. Hava araçlarının peş peşe gerçekleştirdiği sortilerle yangının enerjisi önemli ölçüde düşürülerek kontrol altına alınmıştı.

Muğla Fethiye’de yangın yeniden başladı!

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Üzümlü Mahallesi'nde yangının kontrol altına alındığı bölgeye yakın noktada alevler yeniden yükseldi. Yangının ardından bölgeye hava araçları sevk edildi.

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