Haberler Muğla Muğla, Miami ve Venedik’i solladı Muğla, Miami ve Venedik’i solladı OSMAN AKÇA













Yerel nüfus ile yıllık turist oranını inceleyen küresel araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Muğla, dünya genelinde en yoğun turist ağırlayan destinasyonlar arasında 4. sıraya yerleşerek Venedik ve Miami gibi küresel turizm devlerini geride bıraktı. Uluslararası finans ve analiz kuruluşu MoneyTransfers. com tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Kalabalık Turist Destinasyonları" araştırması yayımlandı.





"TAKİPTE MUĞLA VAR"

Araştırma verilerine göre listenin ilk üç sırasında Tayland'ın dünyaca ünlü tatil merkezleri Phuket, Pattaya ve Krabi yer aldı. Türkiye'nin Ege'deki turizm lokomotifi Muğla ise, yerel nüfusuna kıyasla ağırladığı milyonlarca turist oranıyla dünya genelinde 4. sıraya adını yazdırdı. Muğla bu derecesiyle; Venedik, Orlando ve Miami gibi dünyaca tanınan dev destinasyonları geride bıraktı.