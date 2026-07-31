Muğla'da alevler söndü! Yürek yakan tablo ortaya çıktı

TAMP KAPSAMINDA DESTEK

Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yangın bölgelerinde beslenme desteği sağlandığı bildirildi. Ekiplerin, yangına müdahale eden afet müdahale ekipleri ile yangından etkilenen vatandaşlara yiyecek ve içecek desteğinde bulunduğu belirtildi. Öte yandan koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seydikemer'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.