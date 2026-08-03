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Haberler Muğla Denizde kaybolan Berat için zamana karşı yarış

Denizde kaybolan Berat için zamana karşı yarış

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Denizde kaybolan Berat için zamana karşı yarış
Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Sarsala Koyu'nda serinlemek amacıyla denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 26 yaşındaki Berat Öztürk için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik botları koy ve çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ise kıyı şeridinde arama yapıyor. Arama faaliyetlerinin, Berat Öztürk'ün en son görüldüğü nokta ile bölgedeki deniz akıntıları dikkate alınarak sürdürüldüğü öğrenildi. Gencin bulunması için bölgede tüm imkanlar seferber edilirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Berat Öztürk'ün ailesi ve yakınları ise ekiplerden gelecek umutlu haberi bekliyor.
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