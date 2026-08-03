Denizde kaybolan Berat için zamana karşı yarış

Muğla
'nın Dalaman
ilçesine bağlı Sarsala Koyu'nda serinlemek amacıyla denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 26 yaşındaki Berat Öztürk için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik botları koy ve çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma
ve AFAD
ekipleri ise kıyı şeridinde arama yapıyor. Arama faaliyetlerinin, Berat Öztürk'ün en son görüldüğü nokta ile bölgedeki deniz akıntıları dikkate alınarak sürdürüldüğü öğrenildi. Gencin bulunması için bölgede tüm imkanlar seferber edilirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Berat Öztürk'ün ailesi ve yakınları ise ekiplerden gelecek umutlu haberi bekliyor.