Hisarcıklıoğlu Muğla’ya umut verdi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muğla Odaları ve Borsası Müşterek Meclis Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına bölgede yaşanan yangın felaketleri nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Hisarcıklıoğlu, Muğla'nın sanayiden tarıma, turizmden ihracata kadar Türkiye ekonomisinin en dinamik ve stratejik şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Muğla'nın çok yönlü ekonomik yapısına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Yaklaşık bin 500 kilometrelik kıyı şeridi, Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarıyla dünyaya doğrudan bağlanan Muğla; turizmden tarıma, su ürünlerinden zeytinyağına, madencilikten yat imalatına kadar dev bir ekonomik potansiyele sahip. Muğla sadece misafir ağırlamıyor; üretiyor, ihraç ediyor ve ülkemize döviz kazandırıyor. Su ürünleri, zeytin, zeytinyağı, bal ve narenciyede Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alıyor" dedi.

ODA VE BORSALARA ÖVGÜ

Toplantı öncesinde MUTSO Zeytinpark'ı ziyaret ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu; coğrafi işaretli, yerel ve yöresel ürünlerin tanıtım ve satış faaliyetlerini yerinde inceleyerek MUTSO yönetimini ve girişimcileri tebrik etti. Muğla'daki 6 Oda ve Borsanın tamamının 5 yıldızlı "Akredite" hizmet sunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş'un TOBB Genel İdare Kurulu'nda da birlikte görev yaptığını belirterek; "Bülent Başkanımız üyelerimizin dertlerine tercüman oluyor, Ankara'da sizleri en iyi şekilde temsil ediyor" dedi. Hisarcıklıoğlu ayrıca meclisteki 4 kadın üyeyi de özel olarak tebrik etti ve toplantı öncesinde şehre kazandırılan TOBB Fen Lisesi'ni ziyaret ettiklerini aktardı. Dünya ve ülke ekonomisindeki sürece değinen Hisarcıklıoğlu, bölgesel savaşlar, AB pazarındaki daralma ve Çin'in haksız rekabetinin yanı sıra iç piyasada yüksek enflasyon, yüksek faiz ve kredi kısıtlarının işletmeleri zorladığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, iki hafta önce Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürlerini TOBB Birlik Merkezinde ağırlayarak daralan kredi limitleri, yüksek faizler, işlem masrafları ve aşırı teminat taleplerini bizzat ilettiklerini aktardı. Kredi kısıtlarının en çok KOBİ'leri etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, girişimleri sonucunda düşük faizli ve uzun vadeli, KGF kefaletli TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başlatıldığını duyurdu.