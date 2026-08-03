Muğla Büyükşehir’den kırsala dev destek: Yangın tankeri sayısı 205’e yükseldi

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İtfaiye Dairesi Başkanı Yıldırım Arslan, belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kırsal mahallelerin can ve mal güvenliğini teminat altına almayı hedefleyen proje kapsamında teslim edilen tankerler ile, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen kritik sürede ilk müdahaleyi sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yıldırım Arslan, "Kırsal mahallelerimizdeki yangınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan tanker ve envanterimizi, teslim edeceğiniz 25 yeni tankerle birlikte 180'den 205'e yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Mahallelerimizin can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bu adımla, afetlere karşı hazırlık seviyemizi her geçen gün en üst noktaya taşıyoruz. Hedefimiz tüm riskli kırsal mahallelerimizi bu tankerlerle donatmaktır. Kırsal mahallelerimizin itfaiye istasyonlarına mesafesi, saniyelerin hayati önem taşıdığı yangın anlarında en büyük zorluğumuzdur. Yangında ilk 5 ila 10 dakikalık süreç, afetin büyümesine önlemenin tek anahtarıdır. Yangına ilk müdahale tankerleri tam bu noktada devreye giriyor. Profesyonel ekiplerimiz olay yerine ulaşana kadar geçen o kritik ilk dakikalarda, bu tankerler adeta hayat kurtarıyor" dedi.

Kırsal mahallelerin itfaiye istasyonlarına olan mesafesinin yangın anında büyük bir zorluk çıkardığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu zor şartlarda Dünya Bankası'nın bir kredisiyle 18 milyon Euro, yani bugün 1 milyar TL gibi bir rakamla arkadaşlarımızı 56 yeni teknolojik ve donanımlı itfaiye aracıyla donatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 180 itfaiye memuru içinde bakanlıktan bir kadro talep etmişlerdi. Sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanlığımız da 180 itfaiye memuru kadromuzu da onayladı. Kendilerine de buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü bölgemiz çok hassas şu anda. Önemli olan erken müdahale edebilmek, zamanında müdahale edebilmek. İşte o da bu tankerler sayesinde bir nebze olsun bizim işimizi kolaylaştıracak. Aynı zamanda da yeni aldığımız araçlarla daha mobil, daha hızlı ve ekipleri de arttırarak, yeni kadrolarımızla, ekipleri de arttırarak daha etkin müdahale şansımız olacak. Yangında artık bundan sonra arkadaşlarımın elleri de dediğim gibi biraz daha rahatlayacak ve görevlerini daha layıkıyla, daha rahat bir şekilde yapabilecekler. 574 mahallemizin tabii hepsi ormanlık alanda veya riskli alanda değil. Özellikle mahallelerimizin bazılarında bizim itfaiye ekiplerine yakın olan mahallelerimizde çok fazla bulunmuyor. Daha çok uzak mesafelerde, oraya ulaşmakta zaman alan bölgelerde konuşlandırmaya gayret ediyoruz. Yani seçimlerimizi ona göre yapıyoruz. İhtiyaç olan bölgelerde, riskli bölgelerde. Aslına bakarsanız araçlarımızı her mahallemize yetiştirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Teslim edilen yeni tankerlerle birlikte Muğla'nın zorlu coğrafyasında yer alan kırsal mahallelerin afetlere karşı direnci artırılırken, eğitim alan mahalle sakinleri ve muhtarlar ilk müdahale sürecinde aktif rol üstlenecek.