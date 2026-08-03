Muğla'da felaketin izleri silindi: Yanan ormanlar yeniden yeşile büründü

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Yeniden ormanlaştırma çalışmaları kapsamında yanan sahalara 205 bin kilogram kızılçam ve 15 bin kilogram karaçam olmak üzere toplam 220 bin kilogram tohum serpildi. Bir kilogram kızılçam tohumunda yaklaşık 16 bin, bir kilogram karaçam tohumunda ise yaklaşık 45 bin tohum bulunduğu dikkate alındığında, yanan alanlara yaklaşık 3 milyar 900 milyon çam tohumu ulaştırıldı.