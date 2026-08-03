Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! Jandarma operasyonlarından 33 tutuklama

1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Muğla genelinde meydana gelen 170 uyuşturucu olayına müdahale eden jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında 174 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda toplam 4 kilo 3 gram kubar esrar, 877 gram bonzai, 179 kök kenevir bitkisi, 169 gram kenevir tohumu, 127 gram skunk, 150 adet sentetik hap, 41 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 7 hassas terazi ve 30 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.