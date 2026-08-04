4 şehirde operasyon! Bodrum saldırısının şüphelileri yakalandı

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde, 22 Temmuz'da, tehdit edilen birinin evinin önündeki otomobiline silahlı saldırı eyleminin aydınlatılmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla şüphelinin B.A. olduğu ve olay sonrası M.T. adına düzenlenen kimlik bilgilerini kullanıp Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olayda kullandığı silah, Yalıkavak Mahallesi'nde arazide bir çantada bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren B.A. ile M.T., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemelerde şüpheli B.A.'nın yeni nesil bir organize suç örgütü yapılanmasıyla M.A.M. isimli kişi aracılığıyla irtibat kurduğu, ardından yabancı bir GSM hattından aldığı talimatla eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A.'yı olay yerine getiren korsan taksi şoförü N.K.S.'yi Bodrum'da; korsan taksi ücretini IBAN üzerinden gönderen ve hakkında aranma kaydı bulunan Ş.Y. ile M.A.M.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı.