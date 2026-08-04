Muğla'da yangın bölgesinde ücret krizi





20 DAKİKALIK KAYIP

İddiaya göre işletmeci firma, acil durum eşiğindeki yangın söndürme araçlarından geçiş ücreti talep etti. Tünel gişelerinde ücret istendiğini duyan bir arazöz şoförü ise çareyi rotasını değiştirmekte buldu. Geçiş ücreti ödememek için virajlı eski dağ yoluna yönelmek zorunda kalan arazöz, yangın yerine ulaşmak için fazladan yaklaşık 20 dakika harcadı. İddiaya göre bazı itfaiye ekiplerinden de ücret alınmadığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından kaydedildiği belirtilen başka bir görüntüde ise, jandarmaya ait TOMA'nın Göcek Tüneli'ndeki ücretli gişeden geçtiği ve araçtan geçiş ücreti tahsil edildiği öne sürüldü. Göcek Tüneli'nin mülkiyeti esasen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait. Ancak tünelin işletmesi özel bir şirket tarafından yürütülüyor. Öte yandan Göcek Tüneli İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan duyuruda, tüm resmi yangın söndürme ve müdahale araçlarının tünelden hızlı, kesintisiz ve ücretsiz geçişinin sağlandığını vurguladı. Şirket, söz konusu aracın tünel girişine ve ücret gişelerine ulaşmadan önce sürücünün kendi tercihiyle alternatif ücretsiz güzergaha yöneldiğini bildirdi.

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