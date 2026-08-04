  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla'da yangın yaraları sarılıyor: Tarım ve hayvancılık alanlarında hasar tespit çalışması

Muğla'da yangın yaraları sarılıyor: Tarım ve hayvancılık alanlarında hasar tespit çalışması

Temmuz ayında Muğla genelinde orman yangınlarından zarar gören tarım arazileri ile hayvancılık işletmelerinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından başlatılan saha incelemeleri tüm hızıyla devam ediyor.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da yangın yaraları sarılıyor: Tarım ve hayvancılık alanlarında hasar tespit çalışması

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayı içerisinde Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer, Fethiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin saha çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, yangından etkilenen üreticilerin yanında olunduğu vurgulanarak, tarım alanları, hayvansal üretim işletmeleri ve diğer tarımsal varlıklara ilişkin hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Hasar tespit çalışmalarından elde edilen verilerin en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletileceği belirtilen açıklamada, yapılacak değerlendirmelerin ardından Ödeme Komisyonu tarafından hak sahiplerinin belirleneceği, destek ödemelerinin ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, yangından etkilenen üreticilerin yaralarının en kısa sürede sarılması için sahadaki çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğü belirtilirken, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA