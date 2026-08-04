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Haberler Muğla Ölüdeniz'de korku dolu anlar: Su alan gezi teknesindeki 100 yolcu kurtarıldı

Ölüdeniz'de korku dolu anlar: Su alan gezi teknesindeki 100 yolcu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başlayan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu, Sahil Güvenlik botları ve çevreteki özel teknelerin yardımıyla emniyetli şekilde tahliye edilerek Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Ölüdeniz’de korku dolu anlar: Su alan gezi teknesindeki 100 yolcu kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su almaya başlayan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz açıklarında seyreden bir gezi teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi. Teknede bulunan yaklaşık 100 yolcu, Sahil Güvenlik botları ve çevredeki özel teknelerin yardımıyla emniyetli şekilde tahliye edilerek Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı. Su alan tekneyle ilgili ise kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.
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