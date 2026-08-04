Şantiyede çalışıyor rekora koşuyor

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Serkan Yıldırım, gündüzleri şantiyede çalışıp akşamları ise dünya rekoru hedefi için ter döküyor. Yaklaşık 17 yıldır sürdürdüğü vücut geliştirme kariyerinde sıra dışı hedeflere odaklanan genç sporcu, şimdi bir uçağı çekerek adını uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor. Alçı ve sıva ustası olarak çalışan genç sporcu, ağır iş temposuna rağmen antrenmanlarını aksatmadan devam ettirerek dikkat çekiyor. Sporun yanı sıra sanatın farklı alanlarında da faaliyet gösteren Yıldırım; müzisyenlik, oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık, senaryo yazarlığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Sosyal
medya ve televizyon projelerinde yer almayı hedeflediğini belirten Yıldırım, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Hayallerim büyük. Bugüne kadar hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedim. Hedefim sadece kendi adıma başarı elde etmek değil, Nazilli'nin ve Aydın'ın adını da dünya çapında duyurmak. Bunun için çalışmayı asla bırakmayacağım" diye konuştu.