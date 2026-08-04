SON DAKİKA: Muğla'da korkutan orman yangını

Son dakika: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Alevlere karşı seferber olan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.