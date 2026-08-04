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Haberler Muğla SON DAKİKA: Muğla'da korkutan orman yangını

SON DAKİKA: Muğla'da korkutan orman yangını

Son dakika: Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesiyle ekipler alarma geçerken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

DHA

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Son dakika: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Alevlere karşı seferber olan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Alevler, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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