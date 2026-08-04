SON DAKİKA: Muğla'da korkutan orman yangını

Son dakika: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Alevlere karşı seferber olan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ
Alevler, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.