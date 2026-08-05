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Haberler Muğla Bodrum’daki silahlı saldırıda 3 kişiye tutuklama kararı

Bodrum’daki silahlı saldırıda 3 kişiye tutuklama kararı

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum’daki silahlı saldırıda 3 kişiye tutuklama kararı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 Temmuz'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıyı B.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, olayın ardından M.T. adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheliler B.A. ile M.T. Ankara'da yakalandı. B.A'nın organize suç örgütü yapılanmasıyla bağlantısının Ş.Y. ve M.A.M. tarafından sağlandığı, daha sonra yabancı bir GSM hattı üzerinden aldığı talimat doğrultusunda eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi. B.A, Ş.Y. ve M.A.M. tutuklandı.
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