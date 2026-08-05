Kruvaziyer turizminden hedef açıklandı! 'Yeniden o rakamlara ulaşmak istiyoruz'

2026 kruvaziyer sezonunda Marmaris Limanı'na ilgi her geçen gün artıyor. Ağustos ayında programa eklenen yeni seferlerle birlikte sezon sonunda Marmaris'e gelecek gemi sayısının 65 ila 70 arasında olması öngörülüyor. Liman yönetimi ise uzun vadeli hedefin yeniden yılda 140-150 kruvaziyer gemisine ulaşmak olduğunu belirtiyor. Marmaris Cruise Port İşletme Yetkilisi Sertaç Erarslan, kruvaziyer sektöründe planlamaların yıllar öncesinden yapıldığını belirterek, pandemi döneminde yürütülen tanıtım çalışmalarının karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Erarslan, "Kruvaziyer sektöründe bir yıl içinde büyük değişimler yaşanmıyor. Bu alanda üç-dört yıllık planlamalar yapmak gerekiyor. Pandemi döneminde yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Bu sezonu 65-70 gemi arasında tamamlayacağız. Geçmiş yıllarda Marmaris Limanı 140-150 gemiyi ağırlıyordu. Hedefimiz yeniden o rakamlara ulaşmak" dedi.

MARMARİS'İN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ TANITILIYOR

Kruvaziyer şirketlerine Marmaris'in sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleri anlattıklarını ifade eden Erarslan, ilçenin sadece deniziyle değil kültürel değerleriyle de ön plana çıktığını söyledi. Erarslan, "Dalyan, Marmaris Kalesi, Amos Antik Kenti ve Kleopatra Adası gibi önemli destinasyonlarımız bulunuyor. Bunun yanında liman olarak bazı operasyonel avantajlar da sunuyoruz. Bu sayede yeni kruvaziyer firmalarını Marmaris'e çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖZLER HAMBURG CRUİSE FUARI'NDA

Marmaris Cruise Port'un uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erarslan, bir sonraki önemli durağın Almanya'da düzenlenecek Hamburg Cruise Fuarı olduğunu söyledi. Fuarda Marmaris'in tüm avantajlarının sektör temsilcilerine anlatılacağını kaydeden Erarslan, "Birçok kruvaziyer şirketiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ağustos ayında yeni bir gemi daha programa dahil oldu. Ayrıca Aralık 2026 ve Ocak 2027 seferleri için de görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki süreçte yeni anlaşmaların açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KRUVAZİYER TURİSTLERİ EKONOMİYİ HAREKETLENDİRDİ

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da kruvaziyer turizmindeki artışın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. Bin 500 yolcu kapasiteli Astoria Grande gemisinin 10 ek sefer planladığını hatırlatan Ayhan, seferlerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını söyledi. Ayhan, "Geçtiğimiz yıllara göre oldukça yoğun bir kruvaziyer sezonu yaşıyoruz. Yolcular günübirlik geldikleri için konaklayan turist kadar ekonomik katkı sağlayamıyorlar. Ancak buna rağmen çarşıya, esnafa, ulaşıma ve ticarete önemli hareketlilik kazandırıyorlar" dedi.

TAKSİCİLER DE MEMNUN

Marmaris'te taksicilik yapan Davut Gezer, kurvaziyer yolcularının ilçe ekonomisine olumlu katkı sağladığını belirterek gemilerin gelmesiyle birlikte turizm hareketliliğinin arttığını söyledi. Taksici Erdinç Kocayiğit ise sezonun bekledikleri gibi başlamadığını ancak kurvaziyer gemilerinin işleri canlandırdığını ifade ederek "Sezonumuz beklediğimiz gibi gitmiyordu. Gemi yolcuları sayesinde işlerimiz arttı. İnşallah daha fazla kurvaziyer gemisi gelir. Bu sadece taksicilere değil, çarşı esnafına, restoranlara ve Marmaris'teki herkese katkı sağlıyor. Zor geçen sezonda hepimiz biraz daha nefes alıyoruz" diye konuştu.

Kruvaziyer yolcularının sabah saatlerinde Marmaris'e ulaşıp akşam saatlerinde limandan ayrıldığını belirten sektör temsilcileri, turistlerin düzenlenen Dalyan, Amos Antik Kenti ve çevre turlarına katıldıktan sonra ilçe merkezindeki çarşıda alışveriş yaparak yerel ekonomiye önemli katkı sunduğunu ifade etti.