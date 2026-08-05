Seydikemer yangını hayallerini kül etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını, birçok vatandaşı mağdur etti. Yangının ardından nişanlısı Pakize Yaman ile birlikte yaşadığı evlerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Hüseyin Arıkan, "Evlenme hayali kurmuştuk. Buraya yeni yerleşiyorduk. İkimizin de emekleri gitti. Her şey kül oldu" diyen Arıkan, yangının ardından evsiz kaldıklarını anlattı.

GELİNLİĞİ BİLE YANDI

26 Ağustos'ta yapılması planlanan düğün için hazırlık yaptıklarını belirten Arıkan, kaybın yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi olduğunu vurguladı. Arıkan, "Düğüne hazırlık yapıyorduk. Neredeyse tüm eşyalarımızı tamamlamıştık. Fakat bu yangın tüm hayallerimizi de kül etti. Gelinlik dahil birçok şey yandı. Sağ olsun birkaç arkadaş ve yakınlarımız destek oldu, gelinliği yeniden aldık ama şu an bir evimiz yok" dedi. Yaşadıkları kaybın büyüklüğünü anlatan Arıkan, "O gün cehennem gibiydi. Canımızı zor kurtardık. Cana geleceğine mala gelsin dedik. Canımıza bir şey olmadı, tek tesellimiz bu" sözleriyle duygularını dile getirdi. Seydikemer'de yangının ardından hasar tespit ve destek çalışmaları sürerken, evlerini ve birikimlerini kaybeden vatandaşlar, yaşamlarını yeniden kurabilmek için büyük bir mücadele veriyor.