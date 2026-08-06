Marmaris’in su altı cenneti turist akınına uğruyor!



"MARMARİS'TE 32 FARKLI DALIŞ NOKTASI BULUNUYOR"



35 yılı aşkın süredir profesyonel dalış eğitmenliği yapan Metin Güner de Marmaris'in Türkiye'nin en önemli dalış merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Güner, "Her gün kurslarımız dolu geçiyor. Misafirlerimizin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Yaklaşık 35 yıllık tecrübemizle dalış turizmine hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.



Marmaris'te 32 farklı dalış noktası bulunduğunu belirten Güner, her bölgenin farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi. "Dalış noktalarını kurs seviyesine ve dalıcıların deneyimine göre belirliyoruz" diyen Güner, başlangıç seviyesindeki dalıcılar için güvenli bölgelerin tercih edildiğini kaydetti.



"TEKNE TURLARI DALIŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"



Son yıllarda artan tekne trafiğinin dalış güvenliği açısından önemli sorun oluşturduğunu dile getiren Güner, denizde daha sıkı denetim yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Dalış teknelerinin bulunduğu alanlara tur teknelerinin yaklaşmaması gerektiğini ifade eden Güner, "Ne yazık ki bazı tekneler dalış bölgelerine kadar geliyor. Hatta dalgıçlar su altındayken bu bölgelere demir atan teknelerle karşılaşıyoruz. Bu durum hem eğitmenleri hem de dalış yapan misafirlerimizi tedirgin ediyor ve ciddi güvenlik riski oluşturuyor" diye konuştu.



Sorunun eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla çözülebileceğine inandığını belirten Güner, denizde faaliyet gösteren tüm tekne kaptanlarının dalış bölgelerine daha duyarlı yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.



Ailesiyle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde dalış yaptığını belirten Hollandalı turist Stephanie Gruger, Marmaris'in su altı güzelliklerinden büyük etkilendiğini söyledi. Artık hobi amaçlı dalış yerine profesyonel eğitim almaya başladıklarını ifade eden Gruger, "Dünyanın birçok farklı noktasında dalış yaptık. Ancak Marmaris kesinlikle gördüğümüz en güzel su altı dünyalarından birine sahip. Burada dalış yapmak gerçekten eşsiz bir deneyim" dedi.

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