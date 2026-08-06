Marmaris’in su altı cenneti turist akınına uğruyor!

Marmaris ve İçmeler'den çıkan dalış teknelerinde katılımcılara alanında uzman eğitmenler tarafından önce teknede teorik bilgiler veriliyor. Ekipman kullanımı, panik halinde yapılması gerekenler ve dahası hem teknede hem de kıyafetler giyildikten sonra deniz de tekrar anlatılıyor. Tatilcilerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alan dalış turlarında katılımcılar, usta dalgıç eğitmenler eşliğinde Marmaris'in berrak sularında su altı yaşamını keşfetmenin yanı sıra fotoğraf ve video çekimleriyle bu anları kaydetme fırsatı da buluyor.
"DENEME DALIŞLARINDA MAKSİMUM 5 METREYE İNİYORUZ"
Marmaris'te dalış teknesinde görev yapan Selen Güner ise dalışa katılım şartları ve eğitim süreci hakkında bilgi verdi. Dalış için yaş sınırının 12 olduğunu belirten Güner, "12 yaşını doldurmuş bireyler ailelerinin onayıyla dalış yapabiliyor. Gün içerisinde iki dalış gerçekleştiriyoruz. Genellikle Keçi Adası ve Cennet Adası koylarında dalış yapıyoruz" diye konuştu.
Bazı sağlık sorunları bulunan kişilerin dalış yapmasının uygun olmadığını ifade eden Güner, "Hamileler, kalp rahatsızlığı bulunanlar, yüksek tansiyon hastaları ve daha önce ciddi kulak rahatsızlığı geçiren kişiler dalış yapamıyor. Bunun dışında sağlıklı bireyler gerekli eğitimi aldıktan sonra güvenle dalış gerçekleştirebiliyor" ifadelerini kullandı.
İlk kez dalış yapanların en büyük endişesinin ağızlarına su kaçması olduğunu dile getiren Güner, "Misafirlerimizin en çok korktuğu konu bu oluyor. Ancak eğitim sırasında bunun nasıl kontrol edileceğini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Korkularını kısa sürede yeniyorlar" dedi.
Bu sezon ağırlıklı olarak yerli turistleri ağırladıklarını belirten Güner, Hollandalı, İngiliz ve Rus turistlerin de dalış turlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Teknelerde hem deneme dalışı hem de uluslararası geçerliliğe sahip sertifika eğitimleri verdiklerini anlatan Güner, "Bir grubumuz ilk kez dalış deneyimi yaşamak isteyenlerden oluşuyor. Diğer grubumuz ise sertifika almak veya mevcut deneyimini geliştirmek isteyen dalıcılardan oluşuyor" diye konuştu.
Federasyon kuralları gereği deneme dalışlarının en fazla 5 metre derinlikte yapıldığını vurgulayan Güner, "Sertifikalı dalıcılar ise eğitim seviyelerine göre 18, 24 ve 40 metre derinliğe kadar grup lideri eşliğinde güvenli şekilde dalış yapabiliyor" dedi.
"MARMARİS'TE 32 FARKLI DALIŞ NOKTASI BULUNUYOR"
35 yılı aşkın süredir profesyonel dalış eğitmenliği yapan Metin Güner de Marmaris'in Türkiye'nin en önemli dalış merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Güner, "Her gün kurslarımız dolu geçiyor. Misafirlerimizin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Yaklaşık 35 yıllık tecrübemizle dalış turizmine hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.
Marmaris'te 32 farklı dalış noktası bulunduğunu belirten Güner, her bölgenin farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi. "Dalış noktalarını kurs seviyesine ve dalıcıların deneyimine göre belirliyoruz" diyen Güner, başlangıç seviyesindeki dalıcılar için güvenli bölgelerin tercih edildiğini kaydetti.
"TEKNE TURLARI DALIŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"
Son yıllarda artan tekne trafiğinin dalış güvenliği açısından önemli sorun oluşturduğunu dile getiren Güner, denizde daha sıkı denetim yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Dalış teknelerinin bulunduğu alanlara tur teknelerinin yaklaşmaması gerektiğini ifade eden Güner, "Ne yazık ki bazı tekneler dalış bölgelerine kadar geliyor. Hatta dalgıçlar su altındayken bu bölgelere demir atan teknelerle karşılaşıyoruz. Bu durum hem eğitmenleri hem de dalış yapan misafirlerimizi tedirgin ediyor ve ciddi güvenlik riski oluşturuyor" diye konuştu.
Sorunun eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla çözülebileceğine inandığını belirten Güner, denizde faaliyet gösteren tüm tekne kaptanlarının dalış bölgelerine daha duyarlı yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.
Ailesiyle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde dalış yaptığını belirten Hollandalı turist Stephanie Gruger, Marmaris'in su altı güzelliklerinden büyük etkilendiğini söyledi. Artık hobi amaçlı dalış yerine profesyonel eğitim almaya başladıklarını ifade eden Gruger, "Dünyanın birçok farklı noktasında dalış yaptık. Ancak Marmaris kesinlikle gördüğümüz en güzel su altı dünyalarından birine sahip. Burada dalış yapmak gerçekten eşsiz bir deneyim" dedi.