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Muğla'da acı son: 4 gündür kayıp olan Mehmet Ali Y. serada ölü bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür haber alınamayarak kayıp ihbarında bulunulan 41 yaşındaki Mehmet Ali Y. için arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin ev çevresindeki incelemeleri sırasında gelen yoğun koku üzerine baktığı serada cansız bedeni bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişi, evinin yanındaki serada ölü bulundu.
Karadere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Y'den (41) haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, MAG-AMESAR, Fethiye Komando Bölük Komutanlığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Arama çalışmaları kapsamında evin çevresinde inceleme yapan ekipler, çevreden gelen yoğun koku üzerine evin yanındaki seraya girdi. Yapılan kontrolde Mehmet Ali Y'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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